Les rappeurs Booba et Kaaris en garde à vue après une violente bagarre à l'aéroport d'Orly

La tension était à son comble entre Booba et Kaaris, deux rappeurs "rivaux", ces derniers mois. Une bagarre entre les deux hommes a éclaté ce mercredi après-midi à l'aéroport d'Orly Ouest, en salle d'embarquement numéro 10. Selon nos informations, les forces de l'ordre sont intervenues et treize personnes ont été interpellées et placées en garde à vue, dont les deux rappeurs.



Il nous revient que ces gardes à vue se poursuivaient en fin de soirée afin de déterminer les charges éventuelles qui pourraient être retenues contre chacun des interpellés. Le parquet de Créteil a été saisi du dossier.