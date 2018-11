Les révélations de Madické Niang : « Aujourd’hui on est à plus de 6.500 milliards d’endettement… Le Sénégal est au bord du gouffre »

Me Madické Niang a comme à son habitude dressé un tableau noir de la gestion du régime actuel avec une dette de plus 6500 milliards de FCFA contractée. Il l'a dit lors de la cérémonie de présentation de son nouvel allié Habib Sy. Ce qui lui a aussi fait dire que le Sénégal est au bord du gouffre et qu’il fallait de toute urgence changer l’équipe dirigeante en place.

