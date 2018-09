Les sites de la présidence, de l'aéroport, de la Rts(…) sont tous à la merci des cybercriminels

Le Sénégal est exposé à toutes sortes de cyberattaques. Une situation bien déplorable, dans un contexte où le chef de l’État ne cesse de dénoncer la diffusion de fausses nouvelles (fake-news). Si nous parlons ainsi, c’est parce que presque tous les sites officiels sont exposés, mieux, ils sont presque à «nu» et à la merci d’une attaque. Même celui de la présidence de la République.



Le site de la première institution de la République, qui pourtant a été retapé au début du mois d’août, est totalement à la merci des cybercriminels et autres voyous du web. Et pour cause, le site de la présidence de la République (www.presidence.sn) ne dispose pas de certificat de sécurité SSL. Le site de la présidence de la République n’est pas le seul dans cette situation de vulnérabilité.



Le site de la Radiodiffusion télévision sénégalaise (rts.sn), le site de l’Aéroport internationale Blaise Diagne de Diass (dakaraeroport.com), le site du Bureau d’informations gouvernement (big.gouv.sn), le site de la Commission de protection des données personnelles (cdp.sn) … sont tous dans la même situation, rapporte les echos.