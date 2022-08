Les soldats ivoiriens détenus à la gendarmerie de Bamako : l'ONU chez Ouattara et chez Goïta, ce qui s'est passé

L'organisation des Nations unies (ONU), s'est impliquée personnellement dans l'affaire des 49 soldats ivoiriens détenus à la gendarmerie de Bamako depuis le 10 juillet 2022.



L'ONU a rencontré Ouattara et Goïta

Selon Jeune Afrique, la vice-secrétaire générale des Nations unies, la Nigériane Amina Mohamed, et l’envoyé spécial de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest, le Tchadien Mahamat Saleh Annadif, le 9 août, se sont ainsi rendus à Abidjan à la demande du secrétaire général des Nations unies, le Portugais António Guterres pour rencontrer le président ivoirien Alassane Ouattara. Le chef de l’État a alors réaffirmé l’ambition de la Côte d’Ivoire d’être partie prenante des efforts de l’ONU et de la Minusma pour un retour à la paix et à l’ordre constitutionnel au Mali.



Le 10 août, Amina Mohamed et Mahamat Saleh Annadif se sont envolés pour Bamako où ils ont été reçus par le colonel Assimi Goïta, président de la transition militaire. Aucune avancée n’a cependant pu avoir lieu, le gouvernement malien campant sur ses positions et réclamant toujours des excuses officielles de la part des Ivoiriens, ce qu’Abidjan se refuse à concéder. Les autorités ivoiriennes n’acceptent en effet pour l’instant que d’évoquer des « torts partagés », une formulation qui ne suffit cependant pas aux putschistes maliens.



Face à un dossier si compliqué, Amina Mohamed et Mahamat Saleh Annadif ont ensuite quitté Bamako pour se rendre le 11 août au Togo, pour rencontrer Faure Essozimna Gnassingbé qui a été désigné pour mener une médiation et dont la première rencontre entre délégations ivoirienne et malienne s'est soldée par un échec. Le président togolais a alors affirmé qu'il n'avait pas abandonné tout espoir de réussir sa mission.



Le tandem de l'ONU s'est alors rendu à Abuja, au Nigeria, au siège de la commission de la Cedeao, où le sujet des 49 soldats ivoiriens a une nouvelle fois été abordé. Alors qu’un sommet virtuel des chefs d’État de l’organisation devrait se tenir prochainement, Amina Mohamed et Mahamat Saleh Annadif se sont entretenus avec le président de la commission, le Ghanéen Omar Aliou Touray.



Si la rencontre virtuelle de l’organisation ouest-africaine devrait concerner en premier lieu le dossier de la transition guinéenne, le sort des 49 Ivoiriens pourrait lui aussi y être évoqué.











Alex K. PAYNE