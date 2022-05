Les temps forts du Festival de Cannes (AUDIO)

Rédigé par Dakarposte le Samedi 28 Mai 2022 à 13:05

C'est ce samedi soir que sera rendu le palmarès du 75e Festival de Cannes. 21 films sont en compétition et les équipes de Showing Up et d’Un petit frère sont les derniers à avoir monté les marches vendredi. Retour sur les derniers moments avant la remise des prix.



REP_CULT_28-05-22_les_temps_forts_de_Cannes.mp3 (2.4 Mo)



