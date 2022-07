Les « thiakhaneries » de l’opposition Sénégalaise (Par Aly Coto Ndiaye)

L’immaturité dont fait montre l’opposition regroupée dans YAW donne à penser que le Président Macky SALL a en face de lui des aventuriers au discours simpliste, va-t-en-guerre et dangereux.



Seulement les Sénégalais, épris de justice et de paix, sont, à n’en pas douter, plus rassurés de voir le Président Macky SALL mener la barque plutôt que de la confier à ces vociférateurs. Et d’ailleurs la constitution suffit comme gouvernail dans un pays où la respiration démocratique est un trait distinctif.



Alors je lance un appel aux Sénégalaises et Sénégalais à faire preuve de lucidité et de sérénité pour barrer la route aux pyromanes qui menacent fortement notre démocratie et notre bon vivre ensemble forgé dans le commun vouloir de vie commune.