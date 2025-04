Les troupes ukrainiennes déclarent avoir capturé un mercenaire sénégalais combattant pour la Russie

Sur la vidéo que BBC Afrique a consultée, on voit un homme noir, en uniforme militaire russe interrogé par des soldats ukrainiens. L'homme est visiblement fatigué et à court de force.



Lors de l'interrogatoire, le prisonnier a déclaré qu'il était originaire du Sénégal et qu'il était étudiant en Russie pendant deux ans, selon des médias en ligne ukrainiens.



Selon l'armée ukrainienne, il avait prévu de quitter la Russie pour l'Allemagne, mais a été contraint de partir au front pour gagner de l'argent avant de pouvoir partir.





L'homme détenu par les troupes ukrainiennes a admis qu'avant sa capture, il craignait que les soldats ukrainiens ne lui tirent dessus. Or, ces derniers lui ont simplement ordonné de les suivre.





Aucune pièce d'identité pouvant établir formellement la nationalité n'a été trouvée sur l'individu capturé.



Nous avons joint le ministère sénégalais des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur et l'Ambassade d'Ukraine au Sénégal mais pour l'heure, ni les autorités sénégalaises ni les ukrainiens ne confirment officiellement l'identité et la nationalité de l'homme capturé.



Un examen médical a permis de constater que l'homme capturé par les soldats ukrainiens, a été légèrement blessé à la jambe. Il a bénéficié d'une assistance médicale et a été transféré pour être évacué de la zone de conflit.



Que sait on du 49e bataillon d'infanterie Sich des Carpates ?

Le 49e bataillon d'infanterie "Sich des Carpates" est une unité de volontaires des forces terrestres ukrainiennes créée en mai 2022.



L'unité a existé auparavant de 2014 à 2016. Elle a été créée à l'origine en tant que détachement. Près de la moitié des membres sont originaires d'autres pays, et il y a environ 700 volontaires répartis dans tout le pays.



Après le début de la guerre dans le Donbass , Oleh Kutsyn commandant de la compagnie d'assaut consolidée séparée, a organisé un groupe de volontaires chargés de venir en aide aux soldats ukrainiens.



À l'été 2014, les volontaires ont rejoint la Garde nationale ukrainienne.



Le 23 mai 2015, ils ont officiellement intégré les Forces armées ukrainiennes. La même année, ils ont participé à la deuxième bataille de l'aéroport de Donetsk , à la bataille de Debaltseve et à la bataille de Marinka.



Cependant, le 13 avril 2016, le bataillon "Sich des Carpates" a été dissous.



Kutsyn a affirmé avoir été trompé par la direction de la 93e brigade mécanisée , à laquelle il s'était subordonné à condition d'être autorisé à rester dans le Donbass.



L' état-major des forces armées ukrainiennes a contesté cette affirmation, affirmant que le bataillon de volontaires avait été dissous pour mettre les forces armées ukrainiennes aux normes de l'OTAN , et que les membres du bataillon "Sich des Carpates" s'étaient vu proposer de rejoindre d'autres unités.



Après le début de l' invasion russe de l'Ukraine en 2022 , Kutsyn a refondé le bataillon avec d'autres anciens membres.





Guerre de mercenaires

Moscou et Kiev se livrent à une bataille de communication sur la présence de mercenaires étrangers dans les rangs des soldats sur le front.



Les Russes comme les Ukrainiens peuvent compter sur des milliers de combattants étrangers engagés pour combattre à leurs côtés.



Bien que la loi russe interdise formellement le recours au mercenariat, la Russie fait appel à des mercenaires pour renforcer ses effectifs militaires.



L'armée ukrainienne a créé la légion internationale, un groupe de soldats venus des quatre coins du monde pour se battre à ses côtés.



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait affirmé il y a deux semaines qu'au moins 155 Chinois combattaient aux côtés des soldats russes – dont deux ont été capturés par les Ukrainiens – et qu'il disposait d' « informations » faisant état de la fourniture par la Chine d'armes à la Russie.



Depuis le début 2024, un total de 3.344 ressortissants étrangers qui sont allés se battre en Ukraine ont reçu la nationalité russe, selon le ministère russe des Affaires intérieures.



Environ 2.000 ressortissants de plus de 50 pays ont combattu dans la région du Donbass, 75 % d'entre eux pour soutenir la Russie, selon la revue Africa Defense Forum (ADF).



Les camps de prisonniers de guerre en Ukraine contiennent quelques dizaines de combattants étrangers.























BBC AFRIQUE