Les universitaires républicaine en phase avec le Président Macky Sall

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Réseau des Universitaires Républicains (RUR), organe statutaire de l’Alliance Pour la République (APR), en sa qualité de structure d’alerte, de veille et de contribution tient à féliciter chaleureusement le Président de la République, Son Excellence Macky SALL à l’occasion du 60° anniversaire de notre accession à la souveraineté nationale, marqué par une allocution de haute facture et par des décisions majeures dans le cadre de la prévention et de la prise en charge de l’infection à coronavirus COVID-19, au niveau national, continental et mondial.

Le RUR salue hautement le caractère sobre et symbolique de la cérémonie officielle du 04 avril marquée par une levée des couleurs au Palais de la République, apprécie l’hommage rendu aux forces de défense et de sécurité, aux experts de la santé, à la jeunesse et aux forces vives. Il réitère son appel à la mobilisation générale des acteurs, à la vigilance et à l’application stricte des mesures barrières pour endiguer voire arrêter tout risque de propagation de la maladie, notamment dans les écoles et les universités.

Le RUR remercie le Chef de l’Etat pour les importantes mesures de résilience sociale et économique, consacré en priorité au soutien au secteur de la santé, à la stabilité macroéconomique et financière, en particulier pour les secteur des transports, du tourisme, de l’hôtellerie, de l’agriculture avec le FORCE COVID 19 d’un montant de 1000 milliards de F CFA.

Le RUR approuve le Programme de résilience économique et sociale, destiné à l’approvisionnement en médicaments et équipements sanitaires, en hydrocarbures et en denrées de première nécessité, ainsi que les mesures d’accompagnement fiscal, financier et social avec la distribution de denrées de première nécessité, la prise en charge des factures d’eau et d’électricité des ménages de la tranche sociale pour le bimestre prochain, .

Le RUR appuie les initiatives du Président de la République dans le cadre de l’Union africaine et du G20 et relatives à un nouvel ordre de priorités mettant en avant l’humain, à faire annuler la dette publique et à renégocier la dette privée des pays en développement, afin de les accompagner dans la situation grave et conjoncturelle de la pandémie du COVID 19.

Le RUR félicite le Président de la République, encourage le Gouvernement et l’ensemble du personnel de santé, l’administration territoriale, les forces de défense et de sécurité, les collectivités territoriales, les personnes physiques et morales, les syndicats et toutes les structures et initiatives dans la prise en charge satisfaisante de la pandémie du COVID 19.

Fait à Dakar, le 05 AVRIL 2020 Pr. Moussa BALDE Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, Coordonnateur du RUR, Président du Conseil Département de Kolda