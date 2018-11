Les vagues se déchainent, Guet Ndar en passe d'être englouti par la mer

La situation empire à Guet-Ndar. Elle est plus que préoccupante. L'Etat ferait mieux de déployer des moyens pour sauver ce qui peut l’être, avant que la situation ne dégénère. N'est ce pas que nos autorités avaient annoncé que le Génie militaire était en train de s’activer pour stopper l’avancée de la mer qui gagne du terrain quotidiennement.

A voir ces images sur la vidéo postée, on peut dire sans risque d'être démenti qu'aucune solution structurelle n'a été mis en place. Qu'en est-il de ces gros travaux, pour plus de 5 milliards annoncé par le gouvernement?



En tous les cas, les habitants de Guet Ndar jusqu'au "Pont bou ndaw bi", pour les paraphraser, vivent dans la crainte, car ils n'ont plus de protection en cas de forte houle.



Par l'entremise de dakarposte, ils font appel aux autorités du pays. Qui devraient prendre le taureau par les cornes avant que l'irréparable ne se produise.





La crainte est omniprésente. Ces familles habitant Guet Ndar ne savent plus à quel saint se vouer.