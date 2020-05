Les ventes de voitures s'effondrent en Europe

Les ventes de voiture s'effondrent dans les pays européens, conséquence de la crise sanitaire.



Si l'impact de la pandémie et du confinement était attendu, il s'avère particulièrement fort.



Les ventes de véhicules neufs ont enregistré une chute abyssale le mois dernier, avec des baisses qui oscillent entre 84 % pour le Portugal, pays le plus épargné, et plus de 97 % en Italie.



Le recul pointe à 88 % en France, et suscite l'inquiétude des constructeurs, que la levée progressive du confinement peine à rassurer.



Ils réclament des mesures d'urgence pour soutenir le secteur, et attendent le plan de relance du gouvernement.



Les grands groupes misent sur la demande des particuliers, entre l'épargne élevée des ménages et la désaffection des transports en commun, et espèrent que des mesures incitatives favoriseront le redémarrage du secteur.



Entre janvier et avril, les nouvelles immatriculations ont chuté de plus 47 % comparé à l'an dernier.