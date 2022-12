Les vérités de Moustapha Diakhaté

En ancien parlementaire, Moustapha Diakhaté, invité de l’Entretien avec Dakaractu, s’est largement exprimé sur l’actualité politique qui a été largement dominée par l’Assemblée nationale. Au bout de plus de 30 minutes d’échanges, l’ancien député livre son point de vue sur l’évolution de la 14e législature qui est marquée par une forte présence de l’opposition. Une première depuis que cette institution a vue le jour, mais qui, malheureusement selon Moustapha Diakhaté, ne présage rien de bon. « Personnellement, le débat à l’Assemblée nationale ne rassure point. Ma déception pour cette législature est grande. C’est un débat de bas niveau que nous avons dans cette assemblée avec aussi, des comportements irresponsables qui doivent rendre les Sénégalais déçus », se désole l’ancien député président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar au cours de la 12e législature.



La déclaration de politique générale a été aussi un sujet sur lequel Moustapha Diakhaté s’est prononcé dans cet entretien. C’est un Premier ministre qui a fait ce qu’il devait faire devant la représentation nationale selon l’ancien député, mais pouvait mieux approfondir des questions notamment sur le secteur de la pêche particulièrement sur les licences, l’agriculture et l’élevage. Cependant, la motion de censure est à regretter. Et cela permettra à l’ancien parlementaire de tirer sur les députés de la coalition Yewwi Askan wi: « ils se sont tirés une balle au pied. Cette motion est la plus médiocre de toutes les motions connues par le Sénégal. C’est une farce énorme et montre à quel point ces députés sont nuls », ajoute Moustapha Diakhaté.



Le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds forces Covid-19 est le dernier point que notre invité a abordé mais avec un chagrin incommensurable pour lui, car faisant partie de ceux qui ont participé à l’élection du président Macky Sall. « J’ai bien lu le rapport. Mais j’ai été déçu parce que je constate que cette gouvernance vertueuse tant chantée a lamentablement échoué », nous dira Moustapha Diakhaté qui félicite la Cour des comptes et invite le président Macky Sall à prendre toutes ses responsabilités, quitte à relever tous les DAGE incriminés de leurs fonctions...











































dakaractu