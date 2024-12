Lettre ouverte à Maïmouna Dieye, Madame la Ministre de la Famille et des Solidarités (Affaire 108 millions)

Madame la Ministre,



Je me permets de vous adresser cette lettre ouverte en tant qu’activiste et citoyen préoccupé par la gestion transparente des fonds publics, particulièrement dans une affaire aussi sensible que celle des anciens détenus liés au dossier Ousmane Sonko et Adji Sarr.



Il a été porté à l’attention de l’opinion publique que la somme de 108 millions de francs CFA a été allouée en soutien à ces anciens détenus. Cette initiative, bien que louable dans son principe, suscite de nombreuses interrogations sur les critères d’attribution et la liste des bénéficiaires.



Dans un souci de transparence et de justice sociale, il est essentiel que les citoyens aient accès aux informations relatives à la gestion de ces fonds. Qui sont les bénéficiaires ? Sur quelles bases ont-ils été sélectionnés ? Quels mécanismes ont été mis en place pour garantir que cette aide atteigne réellement les personnes concernées ?



En tant que Ministre en charge de la Famille et des Solidarités, il vous revient d’assurer une gestion rigoureuse et transparente des ressources publiques. La publication de la liste des bénéficiaires et des modalités de distribution des fonds permettrait de renforcer la confiance des citoyens dans les institutions et de dissiper tout doute sur une éventuelle utilisation partisane ou inappropriée de ces moyens.



Au nom du JUB JUBAL JUBANTI, Je vous exhorte donc, Madame la Ministre, à prendre les dispositions nécessaires pour rendre publique cette liste et à engager un dialogue ouvert avec la société civile pour garantir une gestion plus inclusive et équitable des fonds publics.



Dans l’attente d’une réponse favorable de votre part, je reste à votre disposition pour toute contribution constructive sur ce sujet.



Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de mes salutations respectueuses.



Ardo Gningue

Activiste et citoyen engagé