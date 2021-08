Lettre ouverte au Directeur de l’institut Pasteur du Sénégal

Je prie toute personne ayant un contact ou une relation franche avec le Directeur de l’institut Pasteur du Sénégal, de lui faire parvenir ce message.

Lorsque nous nous tenons cois par rapport à une situation anormale, nous n’aidons point ceux qui ont la charge d’activités d’intérêt général.

On me demandera si je suis conseiller du gouvernement pour prodiguer des conseils, je réponds non !

Si je l’étais et si j’avais le pouvoir de faire changer les choses, je ne perdrais pas mon temps à dire ce qu’il faire, je le ferais avec rigueur ou je me tairais.

Monsieur le Directeur, les sénégalais et étrangers qui désirent voyager et qui doivent obligatoirement faire le test, sont obligés de se déplacer à l’avenue Pasteur au plateau ou à l’annexe situé à la foire.Vous n’ignorez sans doute pas que le nombre de personnes qui se regroupent sur ces deux sites, est pléthorique. Le spectacle est insoutenable, un tohu-bohu indescriptible.

Vous conviendrez avec nous, que c’est aberrant pour un institut qui doit être à l’avant-garde de la lutte contre la Covid-19, soit en même temps un lieu de contagion, je dirai même un vecteur de propagation du virus. C’est très simple : comment voulez-vous que mille personnes respectent les mesures barrières dans un espace réduit? On n’a pas besoin d’être un médecin pour faire le constat.

En voyant ce spectacle, j’ai pensé aux voyageurs qui habitent dans les autres villes du Sénégal. J’ai également pensé aux touristes qui ont choisi le Sénégal comme pays de destination.

Avez-vous pensé à ces gens ? En voulant voyager, je me suis présenté à 07h06 et j’étais au 988ème Rang. J’imagine que tous ceux qui sont venus avant moi ont dû écourter leur sommeil pour être sur les lieux à 04H ou à 05H du matin. Avez- vous imaginé un instant, le temps perdu par un touriste qui quitte la petite Côte ou le Delta du Saloum ou tout autre site touristique pour venir uniquement faire le test à Dakar ? Après avoir perdu une journée, il doit se résigner à repartir à son hôtel, loin de Dakar avec les embouteillages monstre aux points de péage sur l’autoroute.

Les agents de prélèvement sont visiblement fatigués, ils sont las, ils ne tiennent plus le coup. Le personnel est dépassé parce qu’il est débordé.

Alors, je vous suggère d’ouvrir, en ce moment critique, des centres de prélèvement (préfabriqués) dans certaines villes du Sénégal et assurer le transport des produits dans des véhicules spécialisés d’autant plus que les gens qui font le test, reçoivent les résultats par SMS. Il ne s’agit pas d’un investissement lourd mais de faciliter aux populations sénégalaises l’accès à vos services par reconnaissance aux bénéfices qu’elles vous font engranger.

Si nous nous targuons de faire partie des pays de l’Afrique de l’Ouest qui ont les meilleures infrastructures hospitalières ou de santé, les meilleurs laboratoires, nous devrions épargner aux sénégalais un tel spectacle. C’est décourageant, c’est à la limite incompréhensible compte tenu du fait que l’institut pasteur a le quasi-monopole des tests réalisés et qui sont reconnus dans les autres aéroports. A cela, vos services doivent être proactifs. Ce n’est le travail du ministère de la santé ou du ministère du tourisme. Sur ce point, la seule critique négative que je fais au Gouvernement du Sénégal, c’est de vous laisser pendant longtemps détenir le monopole des tests réalisés et de ne rien faire pour la reconnaissance internationale des laboratoires sénégalais dirigés par des sommités scientifiques.

Monsieur le Directeur, je puis vous assurer que je n’ai rien contre votre personne. Je ne mets en doute aucune de vos compétences. D’ailleurs, je n’en ai pas la capacité ni l’expertise. Je vous appelle dans une logique de situation de pallier ces difficultés que rencontrent les voyageurs.

Respectueusement





Dr. Boubacar Diarisso