Levée du corps de Maguette Thiam: Dernier hommage à une figure de la gauche, de l’humilité et du don de soi

La classe politique notamment celle de la gauche s’est retrouvée à l’hôpital Fann ce matin pour rendre un dernier hommage à Maguette Thiam, ancien ministre de l’intégration économique africaine et chef du parti de l’indépendance et du travail. Plusieurs autorités ont marqué, par leur présence cette cérémonie de levée du corps qui s’est déroulée sous une pluie de témoignages sur l’ancien ministre dans le gouvernement de Habib Thiam sous le règne du Président Abdou Diouf.



De l’université où il tenait ses activités professionnelles, en passant par son parti jusqu’à Ouakam, chez ses proches, les témoignages ont été unanimes: « Maguette Thiam, un homme courtois, humble, généreux et résilient… »! Samba Diouldé Thiam, responsable politique sénégalais et leader du Parti de la renaissance et de la Citoyenneté (PRC), Mansour Sy Djamil, Mamadou Diop Decroix, Mankeur Ndiaye, Samba Sy, la liste est loin d’être exhaustive pour dire l'importance de la foule qui s’est présentée ce matin à cette cérémonie funéraire avant l’enterrement qui aura lieu au cimetière de Ouakam.













































































dakractu