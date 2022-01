Levée du corps de Pape Aly Guèye : Entre émotion et témoignages unanimes sur les bonnes qualités du défunt…

Bécaye Mbaye : « Pape Aly a toujours cru au travail pour servir son pays »

Pour le communicateur traditionnel Bécaye Mbaye qui était venu assister à la cérémonie de levée du corps, l’ex patron des entreprises Myna distribution technologies Sa et de Excellec s’est toujours engagé au service de son pays et des populations.



« Pape Aly Guèye

était un patriote, un travailleur qui a toujours servi son pays et pour le développement économique de son pays. Pape Aly Guèye a toujours cru au travail pour servir son peuple. Nous prions que Dieu l’accueille dans son paradis céleste », témoigne Bécaye Mbaye.



Codou Fall (sœur du défunt) : « Pape a toujours soutenu sa famille »

Au-delà d'être au service de son pays, Pape Aly Guèye était aussi une personne sociale qui a toujours soutenu sa famille et ses proches parents, si l’on se fie au témoignage de Codou Fall, membre de la famille du défunt. « Pape Aly est une personne spéciale qui a toujours soutenu sa famille et ses proches. C’est pourquoi nous sommes peinés par son rappel à Dieu, mais devant la volonté divine on n’y peut rien. C’était un frère qui m’a beaucoup soutenu, j’ai grandi à ses côtés. Je prie pour qu’Allah lui accorde une place de choix dans le paradis. Nous sommes meurtris et dévastés par la nouvelle de son rappel à Dieu », regrettera Codou Fall, sœur de Pape Aly Guèye.

Hormis les vieilles connaissances, les proches et parents, la classe politique aussi a fait des témoignages sur le défunt Pape Aly Guèye. Selon le membre des cadres de l’Alliance pour la république, Djibril Ba, Pape Aly Guèye est un modèle de réussite pour le Sénégal et l’Afrique tout entière. Car il a joué un rôle important dans le cadre de l’accès universel à l’électricité du président Macky Sall.



« C’est un capitaine d’industrie que le Sénégal vient de perdre. Pape Aly Guèye a joué un rôle important dans le cadre du programme d’électrification rurale du président Macky Sall. Son rappel à Dieu est un coup dur pour le Sénégal et pour l’Afrique. Car les enjeux pour le continent c’est l’industrialisation. Et l’Afrique a besoin des capitaines d’industrie de ce genre. En plus de cela, Pape Aly était une personne discrète et serviable. C’est pourquoi nous prions pour le repos de son âme et qu’Allah l’accueille dans son paradis », a souligné Djibril Ba, cadre de l’APR. Tout pour dire que les témoignages sont restés unanimes sur les qualités humaines du défunt Pape Aly Guèye …