Levée du corps de son avocat- Les tristes révélations du Pm, Ousmane Sonko

Rédigé par Dakarposte le Samedi 29 Mars 2025 à 13:47 modifié le Samedi 29 Mars 2025 - 14:08

Quoi qu' étreint par l'émotion, le Premier Ministre, Ousmane Sonko , a réussi à rendre un dernier hommage à son ami , avocat et "frère " disparu en Turquie des suites d'une maladie.



Dans son poignant discours énoncé devant les parents, amis, confrères, entre autres membres du Barreau, Ousmane Sonko, a partagé quelques souvenirs du regretté Me Khoureychi Ba. Qui, durant toute sa vie, est resté stoïque, résilient...



Qu'Allah accueille Me Khoureychi Ba dans son paradis céleste au même titre que toute la Oumah Islamique !







