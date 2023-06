Liaison Dakar -Gorée : Une nouvelle chaloupe attendue avant début juillet

Voilà une nouvelle qui va certainement ravir les insulaires de l’emblématique île de Gorée.



En effet, il nous revient qu'une nouvelle chaloupe d’une capacité de 350 places assises dont 86 sièges VIP va venir renforcer la ligne maritime Dakar- Gorée.



Réparti sur 3 niveaux, ce navire de type catamaran de 36 m va assurer la navette au grand bonheur des habitants de la commune classée "patrimoine mondial" par l’UNESCO.



En effet, suivant les recommandations du Chef de l’Etat,l e Président Macky SALL qui avait donné des instructions fermes pour qu'une chaloupe répondant aux normes de confort et de sécurité soit trouvée en attendant l'acquisition d'une autre dont l'appel d'offres devrait être bientôt lancé, le Port Autonome de Dakar, chargé d’assurer la desserte de l’île de Gorée, concrétise ainsi une vieille doléance des populations de Gorée avec ce renouvellement des chaloupes.



L’acquisition de ce nouveau navire fait suite à la signature d'une convention entre le Directeur Général du PAD Mr Mountaga SY et le Directeur Général de SEMAC SA M. Amadou NDIAYE.



Ainsi, elle permettra non seulement de renforcer la flotte existante mais aussi d'apporter un confort optimal et une sécurité renforcée aux usagers.



Cette nouvelle chaloupe , qui se trouve actuellement au chantier Naval de ZAMAKONA YARDS, devrait amarrer au port de Dakar d’ici le mois de Juillet.



Pour rappel, la Liaison Maritime Dakar-Gorée est un service public de transport mis en place par l’Etat du Sénégal dont la gestion est confiée à la SOCIETE NATIONALE DU PORT AUTONOME DE DAKAR (SONAPAD).