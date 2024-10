Liban - Une Sénégalaise tuée par les bombardements Israéliens

Il y'a quelques semaines dakarposte attirait l'attention des autorités sur les dangers que courent nos compatriotes résidant au Liban à cause des bombardements intempestifs que subissait ce pays. Certes, nos classes dirigeantes ont réagi, mais malencontreusement, un drame est survenu car, nous apprenons qu' une de nos compatriotes a trouvé la mort au cours de ces bombardements.

La défunte (sur l'image), répondant au nom d'Anna Diedhiou, était au nombre des Sénégalaises engagées au service de familles libanaises comme nounous, bref bonnes à tout faire.



Cependant, le ministère des affaires étrangères et le consulat du Sénégal au Liban devraient encore prendre des mesures aux fins d' assurer la sécurité et surtout le rapatriement de nos compatriotes encore bloqués là-bas face à cette situation. Il nous revient qu'ils sont au bas mot 700 Sénégalais restés au Liban.



Doit on laisser nos enfants mourir à l'étranger, dans des pays en guerre ? Les autorités doivent, pendant qu'il est encore temps, prendre les mesures idoines pour rapatrier nos compatriotes. Sinon il y aura d'autres Anna Diedhiou (du nom de notre sœur décédée) et cela aurait pu être évité si nos 700 compatriotes avaient pu être évacués comme le souhaite dans un communiqué l'Ong Adha .



Dakarposte en profite pour présenter ses condoléances à la famille de la défunte. Que son âme repose en paix!