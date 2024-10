Le ministère libanais de la Santé a annoncé mardi 1ᵉʳ octobre que 55 personnes avaient été tuées et 156 autres blessées par des frappes israéliennes au cours des dernières 24h dans plusieurs régions du pays. L'unité de gestion des catastrophes avait annoncé avant la publication de ce bilan quotidien que 1.873 personnes avaient été tuées au Liban depuis qu'Israël et le Hezbollah ont commencé à échanger des tirs courant octobre 2023, dont plus d'un millier depuis le 23 septembre dernier.





























































