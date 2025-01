Libération de 4 soldates israéliennes contre 200 prisonniers palestiniens

Il s'agit du deuxième échange depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu le week-end dernier Une foule en liesse a applaudi sur une place de Tel Aviv samedi lorsqu'un écran a montré des quatre otages transférés du Hamas à la Croix-Rouge dans la bande de Gaza.



Le cessez-le-feu fragile a interrompu les combats à Gaza pendant au moins six semaines, au cours desquelles des dizaines d'otages israéliens et des centaines de prisonniers palestiniens seront libérés tandis que davantage d'aide affluera.



En Cisjordanie occupée, l'armée israélienne a lancé une vaste opération militaire à Jénine. Deux Palestiniens ont été tués vendredi dans une frappe, selon les autorités palestiniennes et l'armée israélienne, à Qabatiya, une ville du nord de la Cisjordanie.



Plusieurs villes du territoire palestinien ont aussi été visées par des raids de colons depuis l'annonce du cessez-le-feu à Gaza.

















































