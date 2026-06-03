Libération de Moustapha Diop : les détails des gros sous consignés par l'ex-ministre

La commission d’instruction de la Haute Cour de justice a remis en liberté, ce mercredi, le maire de Louga, Moustapha Diop. L'édile a été placé sous le régime du contrôle judiciaire.



Cette mesure de libération intervient après que l'ancien ministre a consigné la somme de 120 000 000 de FCFA.



Pour rappel, Moustapha Diop avait été arrêté et inculpé dans le cadre de l’enquête judiciaire portant sur la gestion des fonds du Programme de résilience sociale et économique, communément appelés fonds « Force Covid-19 ».





























































seneweb















