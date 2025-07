Libération de Sophie Gladima : les précisions de son avocat !

La libération sous bracelet électronique de Mme Aïssatou Sophie Gladima n'est en aucun cas la conséquence d'une demande de mainlevée introduite par la défense. Elle procède, précise son avocat Me Michel Simel Basse. Il s'agit, indique la robe noire, d'une initiative exclusive de la Commission d'instruction, fondée sur les dispositions du Code de procédure pénale.



«Le juge s'est appuyé sur l'article 138, qui permet à une juridiction d'instruction, en l'occurrence, la Commission de la Haute Cour, de substituer à la détention provisoire une liberté surveillée avec port du bracelet élec-tronique», explique-t-il dans les colonnes de L'Obs. Une alternative légale que le juge a décidé de mettre en œuvre, après avoir obtenu le consentement de l'intéressée. C'est dans ce cadre que Aïssatou Sophie Gladima a été convoquée, ce lundi 7 juillet, pour se voir proposer cette mesure.



«Les modalités de cette alternative lui ont été clairement exposées, et elle y a consenti sans réserve», poursuit Me Basse, qui salue une décision équilibrée et respectueuse du droit. L'avocat souligne en outre que la Commission d'instruction a pris en compte les impératifs professionnels de sa cliente dans la définition du périmètre de sa liberté surveillée.



«Madame Gladima est autorisée à circuler dans les régions de Dakar et Thiès, ce qui lui permet d'assurer ses fonctions de mairesse de Joal et de poursuivre ses activités académiques», pré-cise-t-il. Désormais placée sous contrôle judiciaire strict, avec port obligatoire du bracelet électronique, l'ancienne ministre reste assignée à résidence dans les limites fixées par la juridiction. Un tournant procédural dans une affaire qui reste, à bien des égards, encore à instruire.











































































Igfm