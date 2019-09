Libéré, le prêcheur Taïb Socé a, bizarrement, perdu du poids

Se délester rapidement de plusieurs kilos… certains en rêvent. Mais lorsque cette perte de poids est totalement involontaire, sans régime ni privation, mieux vaut consulter son médecin sans tarder. Taïb Socé, écroué pour une affaire d'escroquerie sur une transaction d'or, mais finalement libéré, ferait mieux d'aller consulter un toubib.

Comme vous le voyez sur cette image de dakarposte, le prêcheur a perdu du poids. Beaucoup même.

Avait-il une perturbation de l’appétit? Normal, serait-on tenté de dire. Car, vivoter dans une citadelle à l'image de celle très redoutée de Rebeuss fait perdre le plaisir de manger. Du moins, pour certains (suivez nos regards!)



En tous les cas, pour nombre d'innocents, qui séjournent en prison, cela se comprend que les aliments leur apparaissent sans saveur et l’idée même de devoir se sustenter devient une corvée insurmontable. D’où un amaigrissement brutal qui accroît le sentiment d’immense fatigue.



Et, c'est connu: un stress excessif refreine aussi l’appétit et modifie le stockage des graisses.

.