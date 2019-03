Libéria : Affaire de billets disparus, Charles Sirleaf inculpé de «sabotage économique»

Le fils de l’ex-Présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf, Charles Sirleaf, a été inculpé de « sabotage économique », en lien avec l’impression illégale de millions de dollars en monnaie locale.



Un tribunal de Monrovia a inculpé Charles Sirleaf Rechercher Charles Sirleaf ainsi que cinq autres responsables dont l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Libéria, Milton Weeksde de “sabotage économique”, “d’utilisation abusive de fonds publics”, de “conspiration criminelle”



Parmi les accusés , deux sont en fuite.



Selon l'acte d' accusation , il leur est notamment reproché d'avoir fait imprimer sans autorisation, de janvier 2016 à février 2018, un excédent de billets de dollars libériens et "de ne pouvoir rendre compte de 2,645 milliards (environ 14,4 millions d'euros ou 16,3 M USD) que les prévenus ont frauduleusement détourné à leur propre usage et bénéfice.



Charles Sirleaf Rechercher Charles Sirleaf est soupçonné d'avoir empoché certaines des recettes en 2016-2018 alors qu'il était gouverneur adjoint de la banque centrale du Libéria.



L' arrestation des trois dirigeants de la Banque centrale du Liberia (BCL) fait suite à la publication des résultats du rapport, réalisé par la société américaine Kroll à la demande du gouvernement libérien.



Contrairement aux rumeurs qui faisaient état de perte de millions de dollars dans des « conteneurs et de sac, le rapport pointait de graves « de graves dysfonctionnements dans le système financier du pays qui ont pu donner lieu à des détournements .



« Le peuple libérien sait maintenant que les 16 milliards de dollars libériens n'ont pas disparu", s'est réjoui M. Weah, cité dans un communiqué de la présidence lundi , promettant de suivre les conclusions de l’enquête.



KOACI