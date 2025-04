Licenciements à l’AIBD : l’Inspection du travail de Thiès demande la suspension

Le collectif des travailleurs de l’AIBD a gagné une première bataille après la vague de licenciements décrétée par la direction générale pour rationaliser le personnel. Selon un communiqué du collectif rapporté par Libération « l’inspection régionale du travail invite la direction générale de l’AIBD SA à surseoir toute procédure de licenciements de travailleurs avant le renouvellement du collège des représentants des travailleurs ».



Ce, dans le but de respecter le droit de chaque travailleur. La direction s’est engagée à son tour à organiser les élections des délégués du personnel dans les meilleurs délais.



Le collectif salue « cette posture d’ouverture et de responsabilité et appelle à ce qu’elle marque le début d’un dialogue social, sincère, constructif et durable », indique le journal.





































Walf