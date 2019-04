Ligue des champions : Liverpool met un pied en demi-finale, Tottenham mate City

Il n'aura pas fallu patienter très longtemps pour que Liverpool matérialise sa domination face au FC Porto, mardi 9 avril, en quart de finale aller de la Ligue des champions. Grâce à un but de Keita d'entrée de jeu (1-0, 5e), imité ensuite par Firminho avant la fin de la première demi-heure (2-0, 26e), les Reds ont assuré un succès important en dominant le reste de la rencontre, sans toutefois parvenir à accentuer leur avance.



Avec cette victoire nette et sans bavure, le leader de la Premier League se déplacera au Portugal la semaine prochaine avec un avantage certain dans l'optique d'une qualification pour les demi-finales de l'édition 2018/19 de la C1. Et Porto, devant son public, devra réaliser un véritable exploit pour renverser la tendance.



City puni par les Spurs à Londres



Dans l'autre quart aller de la soirée, un scénario inverse s'est dessiné, puisqu'il a fallu attendre la 79e minute et un sacré numéro de Son (1-0, 79e) pour que Tottenham parvienne à prendre l'avantage sur Manchester City. Un petit but d'avance arraché de haute lutte, après une rencontre d'une rare intensité, marqué en première période par l'arrêt de Lloris sur un pénalty d'Agüero.



Les Spurs, qui ont sorti le grand jeu mardi soir pour leur première européenne dans leur stade flambant neuf, se déplaceront donc avec une marge d'un but à l'Etihad Stadium dans une semaine. Et ils pourraient bien, seule ombre de la soirée, être privés de leur buteur Kane, sorti sur blessure autour de l'heure de jeu.