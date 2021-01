Limitation du personnel dans les services

Retour à la case de départ. Comme lors de la première vague de la pandémie de covid-19, l’administration commence à réduire son personnel pour un meilleur respect des mesures-barrières.



A la suite du ministre de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage, son collègue de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, a pris une circulaire dans ce sens.



Ainsi, précise "L'As", dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19, le ministre Dr. Cheikh Oumar Hanne a demandé aux directeurs et autres chefs de service, de limiter au strict minimum la présence du personnel, tout en garantissant la continuité du service.



La ministre du Pétrole et des Energies, Aïssatou Sophie Gladima a pris une circulaire similaire. C’est dire qu’un bon nombre du personnel de l’administration sera envoyé en chômage ou en télétravail.