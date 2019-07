Limogé, Javier Aguirre, désormais sélectionneur de l'Egypte et coach le mieux payé d'Afrique, perd son juteux contrat

Avec un salaire mensuel de 108 000 euros (70 843 000 francs CFA), le Mexicain Javier Aguirre (Égypte) est le coach le mieux rémunéré en Afrique.



Malheureusement, il a été viré suite à la surprenante élimination des Pharaons à la CAN. Dakarposte a, cependant, appris que le Mexicain Javier Aguirre et le désormais ex Président de la Fédération égyptienne de football Hani Abu Rida (qui a démissionné) étaient tombés d'accord sur un juteux contrat (compte tenu des avantages) pour le premier nommé



Le Mexicain Javier Aguirre a été nommé en 2018 sélectionneur de l'Egypte pour 4 ans en remplacement d'Hector Cuper, dont le contrat n'a pas été renouvelé après l'échec des Pharaons au Mondial-2018.



L'entraineur de 60 ans , qui a blanchi sous le harnais, venait de comptabiliser de coaching. Mais, faudrait-il rappeler qu'Aguirre, qui a participé à quatre Coupes du monde (2 comme joueur, 2 comme sélectionneur) venait de signer un contrat pour la première fois en Afrique. Malheureusement, il n'a pu réussir ce gros challenge.



Ancien international mexicain (59 sélections), Aguirre a disputé comme joueur deux Coupes du monde, avant d'être sélectionneur des Aztèques entre 2001 et 2002 puis entre 2009 et 2010, atteignant deux fois les huitièmes de finale d'une Coupe du monde, en 2002 et 2010.



Il a également entraîné plusieurs clubs espagnols dont l'Atlético Madrid, a pris les rênes de la sélection du Japon entre 2014 et 2015, avant d'être limogé pour son implication dans le scandale de match truqué à l'époque où il officiait en Espagne.



Le match de mai 2011 entre le Real Saragosse et Levante (2-1) au cœur des soupçons



Le parquet anticorruption de Madrid soupçonnait l'entraîneur mexicain et 40 autres personnes d'avoir truqué la rencontre ayant opposé en mai 2011 le Real Saragosse et Levante (2-1), qui avait permis à l'équipe aragonaise d'éviter la relégation.

Aguirre, alors entraîneur de Saragosse, était tenu de s'expliquer devant la justice espagnole à Valence. C'était en février.

Le Parquet soupçonnait le club de Saragosse d'avoir versé 965.000 euros sur les comptes bancaires de certains de ses joueurs et membres de l'encadrement pour qu'ils les distribuent en liquide à des joueurs de Levante.



Aguirre avait pris les commandes de la sélection du Japon après le Mondial 2014 en paraphant un contrat record pour un sélectionneur des Samouraïs bleus, avec des revenus estimés à 2,45 millions de dollars annuels (2,16 millions d'euros). Son équipe a cependant déçu lors de la Coupe d'Asie le mois dernier en Australie où elle a été éliminée en quarts de finale. Tenant du titre, le Japon a été éliminé aux tirs au but par les Emirats arabes unis.



Javier Aguirre, qui se dit "responsable" de l'élimination précoce de l'Égypte face à l'Afrique du Sud, a été finalement viré