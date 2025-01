Limogé par le président Diomaye Faye, Cheikh Oumar Diagne va prendre la parole

Limogé par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye à la suite de ses propos controversés qualifiant les tirailleurs sénégalais de « traîtres », Cheikh Oumar Diagne a donné rendez-vous aux Sénégalais à une date symbolique. « Une date à retenir : le 11 janvier 2025. Débat de souveraineté et d’indépendance. Qu’Allah veille sur le Sénégal », a-t-il déclaré, marquant ainsi son intention de poursuivre son engagement public malgré son éviction.



La présidence de la République a annoncé que Cheikh Oumar Diagne, ancien directeur général des moyens généraux, serait remplacé par Papa Thione Dieng. Ce remaniement survient après une vague d’indignation provoquée par des déclarations faites par l’ancien responsable lors d’une interview le 21 décembre 2024. En réaction, le gouvernement a fermement condamné ces propos, réaffirmant que les tirailleurs sénégalais représentent un symbole de courage et d’héroïsme.



Cette polémique a ravivé les sensibilités autour de la mémoire des tirailleurs sénégalais, notamment dans le contexte toujours douloureux du massacre de Thiaroye en 1944. Par ailleurs, la Fédération africaine des descendants de tirailleurs sénégalais a déposé une plainte, estimant que ces propos constituaient une atteinte grave à l’honneur et à la mémoire des anciens combattants.



Alors que cette affaire soulève des tensions mémorielles, elle met également en lumière les enjeux liés à la préservation de l’héritage des tirailleurs sénégalais et à la gestion des discours publics sur cette partie sensible de l’histoire nationale.





















































































senego