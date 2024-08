Limogeage prématuré de l’ONAS: Dr Cheikh Dieng emporté par "une gestion usée" des eaux ?

Grande a été notre surprise en apprenant ce mercredi, à l’issue du conseil des ministres, le limogeage du Dr Cheikh Dieng, désormais ex-directeur de l’office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS). Fallait-il s’y attendre réellement? Une question ayant comme réponse, la négation au regard du départ de l’actuel gouvernement qui a tenu à fonder sa démarche sur le slogan triptyque: « Jub Jubel Jubënti ». À l’étonnement général, tout le monde s’est demandé : « qu’est-ce qui a pu pousser Bassirou Diomaye Faye à éjecter l’ancien maire de Djiddah Thiaroye Kao qui a fini par s’allier à Sonko et Diomaye lors de la dernière présidentielle »? Qu’est ce qui doit être à l’origine de ce « désamour » prématuré qui, pourtant était bien parti ?



Pour l’heure, aucune indication ne confirme cette brusque décision qui crée le tollé sur les réseaux sociaux et étonne plus d’un. Toutefois, il faut se rappeler que, dans un passé récent, juste à l’arrivée du Dr Cheikh Dieng, les travailleurs de l’Onas ont arboré les brassards rouges pour fustiger la façon dont leur nouveau DG procédait aux audits en augmentant les charges de travail avec des gens qui n’auraient aucune qualification relative aux métiers de l’Onas. Ces agents dénonçaient entre autres même, le clientélisme politique. Selon une source de Dakaractu, l’ancien libéral serait impliqué dans une affaire de voiture reçu d’un privé.

Mais est-ce que son limogeage serait-il en rapport seulement avec ce dossier? Mystère et boule de gomme.



Lors de son déplacement à Saint-Louis, le premier ministre Ousmane Sonko avait demandé au directeur général d’alors ( Cheikh Dieng, démis de ses fonctions), de lui fait un rapport détaillé sur l’exécution financière du projet d’assainissement de certains quartiers dans l’ancienne capitale et dont le montant tournerait autour de 60 milliards.



Expert en environnement, Dr Cheikh Dieng a été désigné directeur général de l’Onas le 25 avril dernier en remplacement de Mamadou Mamour Diallo. Il a été purement et simplement remplacé ce mercredi à ce poste et n’est aussi, pas appelé à d’autres fonctions. Son alliance avec l’actuel régime est-elle compromise? Wait and see.























































dakaractu