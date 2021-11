Linguère : Aly Ngouille Ndiaye débarque à la rencontre de Bougane Gueye Dany

Le maire de Linguère et par ailleurs tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar a débarqué hier dimanche à la rencontre organisée par la coalition Gueum sa Bop. Aly Ngouille Ndiaye, dit- il, est venu souhaiter la bienvenue à Linguère à son « petit frère et ami» Bougane Gueye Dany accompagné par une forte délégation. Le maire de Linguère a appelé tous les autres candidats à la mairie de Linguère à œuvrer pour des élections locales apaisées. Le chef de file de la coalition Gueum Sa Bop s’est réjoui de l’attitude du maire de Linguère qui selon lui, a fait preuve de grandeur et de dépassement.



« Aly Ngouille Ndiaye Ndiaye a compris que le Sénégal est un et indivisible » dit-il. Bougane Gueye Dany était venu à Linguère pour soutenir Alé Lo, le candidat de la coalition Gueum Sa Bop. Après l’étape de Linguère, Bougane Gueye s'est rendu dans les communes de Yang-Yang et Mboula, Sagatta et Gassane à la rencontre de ses autres candidats.