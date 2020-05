Linguère : Un marchand ambulant de 48 ans se donne la mort par pendaison

Un cas de suicide s’est encore déclaré, hier lundi 11 mai, vers 06 heures du matin, au village de Kébécoli, situé à la commune de Warkhokh, dans le département de Linguère, a appris Seneweb. Il s’agit en effet d’un marchand ambulant âgé de 48 ans, répondant au nom de Djibril Bâ, qui a été retrouvé pendu à un arbre situé près du domicile familial, avec une corde.



La découverte macabre a été faite par ses proches qui ont suivis ses pas jusqu’à l’endroit où le drame s’est produit. Alertés, les hommes du commandant Abiboulaye Massar Diop du centre d’incendie et de secours de Linguère, en compagnie des gendarmes et du personnel soignant du poste de santé de Warkhokh, se sont transportés sur les lieux du drame.



Après un constat d’usage, la dépouille de Djibril Bâ été déposée à la morgue de l’hôpital Magatte Lô de Linguère.



Le défunt, père de famille, ne souffrait d’aucune maladie mentale, selon une source familiale contactée par Seneweb.



Pour le moment, la cause du suicide n’est pas encore établie. Mais, la gendarmerie a ouvert une enquête.