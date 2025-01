Linguère : Une dame de 37 ans sauvagement abattue par son mari

Le drame s’est produit jeudi dernier à Amaly, une localité de la commune de Tessekere (département de Linguere). En effet il s’agit d’une dame S. Sow âgée de 37 ans morte dans des conditions effroyables. La victime (S.Sow ) a été sauvagement tuée à coups de machette par son mari (G.Sow). Ainsi, son corps sans vie a été découvert par des habitants de la localité. L’auteur du crime serait l’époux de la dame, G. Sow est âgé de 50 ans qui aurait tendu un piège à sa femme. Selon nos sources : « Ce dernier aurait simulé des maux de ventre dans la nuit de mercredi à jeudi. Par la suite, très tôt le matin du jeudi, il demande à la victime de le transporter à bord d’une charrette au poste de santé d’Amaly. Après un kilomètre de trajet, derrière un buisson, le mari fait descendre son épouse et commence à lui donner des coups de coupe-coupe jusqu’à ce qu’elle meurt ». D’après des indiscrétions, le suspect, après son forfait, a éteint son téléphone et s’est réfugié au village de Méweul, non loin de Yang-Yang. La gendarmerie de Yang Yang qui a ouvert une enquête, réussira à le localiser. Il a été arrêté et placé en garde à vue à la brigade de Yang-Yang. La dépouille de S. Sow est déposée à la morgue du centre de santé Élisabeth Diouf de Dahra. Certainement sur ordre du procureur, le corps sans vie de S.Sow serait remis à ses proches pour inhumation. Le moins que l’on puisse dire c’est que cette mort atroce de S.Sow défraie la chronique dans le Djolof. L’enquête suit son cours.

























































