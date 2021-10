"Live" à guichets fermés- Viviane, ultra sexy, électrise le... "Cosmos" (VIDÉOS)

Elle fait fantasmer. Viviane Chidid le sait. Comme de raison, l'incontournable Reine du Jolof Band joue à fond la caisse "la sexy diva". Sur scène, l'auteur de "TÉRÉ DOUNDOU" enfile des tenues conçues pour mettre en valeur ses formes "coca cola" . Sous le ciel étoilé de Dakar, elle s' est encore affichée ce vendredi plus affriolante que jamais avec sa robe hyper transparente.

Comme vous le voyez sur ces deux vidéos de dakarposte, on voit la silhouette de la "bomba", qui ne court pas les rues, transparaitre. Il fallait être de la "party" pour voir des mâles-dont certains en couple- dévorer des yeux la star. Qui, sans-gêne, a admirablement presté avec sa légendaire chorégraphie ondulatoire, les seins en l'air et son déhanchement suggestif.



En tous les cas, le nombreux public n'a pas, du tout alors boudé son plaisir en savourant le "live" époustouflant de l'enfant prodige de Mbour.



Pour ses lecteurs et ceux qui n'ont pu assister à la fiesta, Dakarposte publie quelques extraits de cette soirée réussie avec des retrouvailles entre mélomanes et aficionados de la diva dans leur semblant de "vie d’avant covid".



En attendant la prochaine soirée dans le même cadre pittoresque du Cosmos (aux Almadies), on voit le maestro Mbaye Dièye Faye qui tape l'incruste dans un duo d'enfer avec Viviane. Qui "machallah" n'a rien perdu de sa popularité.

















njaydakarposte@gmail.com