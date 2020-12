Liverpool : Klopp réagit à la colère de Sadio Mané

« On ne peut pas tout faire. Sadio (Mané) est humain et il a bien réagi après la rencontre, tout va bien », a dit le technicien allemand, en conférence de presse.

Cette rencontre était une occasion pour Mané d'augmenter ses statistiques surtout qu'il a seulement marqué 5 buts en championnat depuis le début de la saison. Pire, il n'avait plus marqué depuis 8 rencontres. Du coup, l'international sénégalais aurait sans doute aimé faire comme son remplaçant l'Egyptien Salah qui a inscrit ses 12e et 13e buts de la saison peu après son entrée en jeu.

En tout cas, les interprétations sont nombreuses sur les réseaux sociaux. Si beaucoup pensent que Mané ne devait pas sortir, certains disent que Klopp est dans la gestion de son effectif.

Après la large victoire (0-7) des Reds, ce samedi, sur la pelouse de Crystal Palace, l’entraineur de Liverpool, Jurgen Klopp a réagi à l’attitude de Sadio Mané, qui n’a pas trop aimé son changement alors qu'il était bien dans son match avec un but et une passe décisive.