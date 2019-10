Liverpool arrache un nouveau succès face à Leicester

Les Reds sont inarrêtables cette saison en Premier League. Opposés samedi à Leicester, le troisième du classement, ils ont remporté (2-1) leur huitième victoire de la saison en autant de journées. Un succès qui leur permet de repousser Manchester City à huit points, avant le match des Citizens contre Wolverhampton dimanche (15 heures). Les Foxes, qui conservent leur troisième place, sont désormais sous la menace d'Arsenal et de West Ham, à deux points avec un match de moins.



Les joueurs de Jürgen Klopp ont ouvert le score en fin de première période (40e). Jonny Evans s'est troué sur une longue passe de James Milner. Sadio Mané en a profité. L'attaquant sénégalais a récupéré le ballon pour se présenter face à Schmeichel, qu'il a battu d'un plat du pied droit. Ils se sont procuré d'autres occasions (47e, 56e, 65e, 67e, 70e, 76e) mais n'ont pas réussi à se mettre à l'abri. Ils auraient dû.



Après avoir failli concéder l'égalisation à la 66e (Adrian est sorti dans les pieds de Vardy pour l'empêcher de tirer), ils ont été rejoints au score à dix minutes de la fin sur un but de James Maddison. Ils ont finalement arraché la victoire dans les arrêts de jeu. Sadio Mané a obtenu un penalty. James Milner n'a pas tremblé (90e+5). Pour la plus grande joie de Jürgen Klopp.



Aston Villa se donne de l'air...

Dans les autres rencontres disputées cet après-midi, Aston Villa a réalisé une excellente opération en gagnant à Norwich (5-1). Wesley a inscrit un doublé pendant la première (15e, 30e), Grealish, Hourihane et Douglas Luiz ont marqué en deuxième période (49e, 61e et 83e). Cette victoire leur permet de sortir de la zone de relégation, passant de la 18e à la 14e place.



...pendant qu'Everton et Watford s'enfoncent

Réduit à dix à la 56e minute à la suite de l'expulsion de Coleman, Everton a pris un but un quart d'heure plus tard (Hendrick, 72e), et s'est incliné (0-1) à Burnley. Les Toffees flirtent avec la zone rouge : ils n'ont qu'un point d'avance sur Norwich, le premier relégable. Watford reste dernier. Abdoulaye Doucouré et ses coéquipiers ont fait match nul (0-0) contre Sheffield, leur troisième de la saison. Ils n'ont toujours pas gagné en huit journées.