Liverpool : le but de Sadio Mané n'a pas suffi contre West Bromwich

Le week-end de Liverpool avait parfaitement démarré entre le nul de Leicester et Manchester United, et la défaite de Chelsea. Il fallait tout de même convertir ce début de bonne opération par un succès à Anfield face à West Bromwich. Cela pouvait ressembler à une formalité pour le champion en titre et leader de Premier League. En face, le 19e qui est désormais emmené par l'indécrottable Sam Allardyce, en a pris trois à domicile par Aston Villa. Klopp envoyait son équipe type du moment, où les blessés reviennent au compte-gouttes. Matip et Fabinho formaient la charnière derrière un milieu composé de Jones, Henderson et Wijnaldum. En attaque pas de surprise avec la titularisation de l'infernal trio Salah-Firmino-Mané ; un beau matériel pour faire sauter le verrou adverse constitué d'un 4-5-1 venu essentiellement, si ce n'est exclusivement, pour défendre.

La folle attaque des Reds ne tardait pas à se mettre en évidence. Il faut dire que les cartouches semblaient déjà illimitées. Trop court, Salah manquait d'un rien ce centre de Robertson (6e). C'est alors qu'après une longue séance de conservation de balle, Matip trouvait Mané d'un centre axial, qui réalisait un enchaînement parfait contrôle orienté de la poitrine-reprise de volée pour lancer le match (1-0, 11e). Le leader ne pouvait pas mieux débuter cette rencontre et tentait de prendre le large. Problème, après avoir encaissé rapidement ce premier but, la défense des Baggies fermait le coffre à double tour. Elle défendait à onze dans ses 30 derniers mètres et se contentait de compenser les diverses courses des membres du bloc. Un vrai casse-tête pour les Reds.

Les Reds méconnaissables vers la fin

Malgré leur 84% de possession de balle à la pause et la centaine de ballons touchés par Henderson, ils avaient un mal de chien à se créer ne serait-ce qu'une once de situation dans la surface adverse. Seule la tête de Mané flirtait avec le cadre de Johnstone (21e). Les tentatives pour contourner le mur de West Brom se multipliaient, les centres aussi mais la plupart terminaient sur les deux tourelles défensives, O'Shea et Ajayi. Évidemment, en jouant de cette façon, les visiteurs ne pouvaient pas obtenir le moindre espoir de revenir dans cette partie et devaient afficher un tempérament plus offensif en seconde période. Ils montraient un peu plus d'allant à l'image de ce tir faiblard de Grant (51e). Pas de quoi néanmoins faire trembler Liverpool, qui devait tout de même faire face à une mauvaise nouvelle. Revenu de sa 3e blessure de la saison il y a dix jours, Joël Matip ne faisait pas mentir sa réputation de joueur fragile.

Touché à la cuisse, le défenseur central cédait sa place au jeune Rhys Williams (60e). À peine entré, le joueur de 19 ans, qui apparaissait pour la 2e fois seulement de sa carrière en championnat, voyait ce long ballon de Wawyers lui filer dans le dos. Heureusement pour lui, Grant perdait son duel face à Alisson (72e). Un sacré avertissement pour cette équipe de Liverpool qui ne parvenait plus à être dangereuse depuis un moment déjà. Même ce coup-franc d'Alexander-Arnold ne donnait rien (78e), tandis que Salah se fracassait en permanence sur la défense. En plus, l'entrée de Matheus Pereira offrait un peu de créativité à des Baggies et un centre décisif sur la tête d'Ajayi qui égalisait d'un poteau rentrant (1-1, 82e). Les Reds ont bien eu cette occasion de Firmino de reprendre l'avantage mais la main de Johnstone (90e) préservait ce nul. Finalement, cette 15e journée n'est pas une totale réussite pour le leader, qui a tout de même trois points d'avance sur Everton, son plus proche poursuivant.

