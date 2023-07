Livre autobiographique – Et si le Pr Souleymane vous était conté !

À l’aréopage des scientifiques, le Pr Souleymane Mboup a son rond de serviette. Un exemple de rigueur au travail. Ce livre est une recette de réussite que le professeur lègue à la jeune génération : « c’est en principe la foi, la bonne éducation, c’est le travail, c’est la performance, mais aussi le fait d’être militant pour mettre en place des infrastructures que personne n’aurait imaginé, de pouvoir également montrer qu’on a la capacité de faire des choses qui seront reconnues mondialement et surtout de passer tout ça à la génération future. »Difficile de parler de l’homme sans sombrer dans l’éloge panégyrique : Le boy Thiaroye attire les louanges. Son abnégation, son insatiable curiosité l’ont conduit à des exploits scientifiques mémorables, comme la découverte du VIH2. Son nom, pour l’histoire, restera à jamais associé à cette terrifiante épidémie. « C’est un ouvrage magnifique car les futures générations pourront s’en inspirer pour développer de grandes choses à leurs tours», souffle le professeur Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital Fann.Partager les expériences, transmettre le savoir, telle une mission sacerdotale. Le professeur a formé 80% des biologistes francophones africains. La professeure Ndèye Coumba Touré Kane est l’illustration parfaite de la formation Mboup : « C’est un mentor, la générosité personnifiée, c’est quelqu’un qui croit en la capacité de l’Afrique. »« Le professeur Souleymane Mboup est notre prix Nobel des sciences», s’émerveille l’éditeur, le poète écrivain Amadou Lamine Sall, patron des éditions feu de brousse ; « c’est un homme admirable, qui a accompli un travail titanesque dans le domaine de la médecine, c’est également un homme qui a refusé les offres les plus prestigieuses des grands laboratoires en occident »Dans ce livre, on apprend que l’homme était un excellent footballeur, mais aussi un fin joueur de damier, avant ses 10 ans. Mais là où il excellait le mieux, c’était à l’école. Élève studieux, excellent en math et en lettre : À l’heure du choix il a suivi intuitivement la voie scientifique. La suite se résume dans son mantra, la règle des trois S : Savoir, savoir-faire, savoir être.igfm