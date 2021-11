Locales 2022 : « Braquage » raté de Zahra Iyane Thiam à Liberté 6

Le fait cocasse est qu’elle y a trouvé les responsables investis sur les listes de la coalition Gox Yu Bess bien identifiés avec les affiches de leur candidat Mamadou Ndao, tête de liste majoritaire bien posées devant leur magasin.



Sans aucune finesse, elle a demandé au responsable de Gox Yu Bess dans le marché de la rejoindre dans sa coalition. Du débauchage pour dire simple. Un niet catégorique et courtois lui a été servi. Revenant à la rescousse, elle demande le numéro de téléphone du responsable M. Sarr qui lui rétorque devant sa délégation médusée que c’était trop tard et qu’il avait choisi quelqu’un avec qui il travaille sur un projet depuis longtemps et qui le consulte et le considère.



Elle ne lâche pas pour autant. A la surprise générale, elle a pris le micro pour appeler les curieux venir assister au spectacle à ne pas voter pour M. Sarr, car en le faisant on voterait pour Mamadou Ndao.



Le moment était mal choisi car la coalition Gox Yu Bess préparait sa réunion des investis le lendemain dimanche 29 novembre. C’est pourquoi cette démarche a été mal prise par les partisans de Gox Yu Bess, qui estiment que cet acte marque la rupture du pacte de fair play tacite qui doit exister entre les candidats des Sicaps. Ils l’ont exprimé lors de leur réunion du dimanche à liberté 6 en présence de l’ensemble des investis (sauf les absents excusés), non sans demander à Zahra Iyane Thiam et ses émissaires d’arrêter enfin, et de respecter les gens.



Malick FALL