Locales 2022: Dame Diop investi à Diourbel

Les choix des candidats pour les prochaines élections locales de 2022 commencent à tomber. Et pour ce qui est de Diourbel, le président Macky Sall n’a pas hésité sur la personne de Dame Diop, d’après Rewmi quotidien.

Selon le journal, Macky Sall a déjà choisi Dame Diop comme tête de liste BBY dans la commune de Diourbel. Une décision qui suscite des questions a savoir quelle sera la position de Moustapha Guèye DG Crous à Bambey?.

Quant à Modou Diagne Fada, il sera investi pour la commune de Darou Mouhty. Contrairement à Modou Diagne Fada en roue libre parce que Thierno Lo et Ibrahima Sall ex DG Sicap ont décidé de se ranger derrière Fada.

A Mbacké, Abdou Mbacké Ndao sera la tête de liste BBY dans cette commune.