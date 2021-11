Locales 2022: Diourbel à ses pieds, la démonstration en force de Dame Diop

Une mobilisation impressionnante, sans précédent dans cette ville du Baol, a été faite pour remercier le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, entouré de tous les responsables du département, de tous les leaders de la coalition BBY, de tous les maires.



De nombreuses personnalités ont témoigné par leur présence de la vitalité des soutiens que compte le candidat à la Mairie de Diourbel en 2022. Étaient présents entre autres souteneurs du candidat Dame Diop, Souleymane Soumaré à la tête d’une très forte délégation, Mr Abdel Ly, Sokhna Ami Mbacké, et de Bouré Sène responsable politique à Diourbel et l’Honorable Député Sadio Diakhaté.



Dame Diop n'est pas resté indifférent à la forte mobilisation des étudiants, et des jeunes de Diourbel, de l’association des entrepreneurs et des artisans de Diourbel, le regroupement des chauffeurs, ainsi que des femmes de la ville qui ont mis une ambiance de fête politique. Ce qui laisse augurer d’une belle victoire en 2022 pour la coalition BBY.



























