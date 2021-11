Locales 2022: Ecartée par YAW, Soham Wardini va diriger la tête de liste de l’UC/Bunt-Bi…

Une venue bien accueillie par le parti. « Bienvenue à Mme Soham Wardini dans la grande famille de Union Citoyenne/ Bunt-bi. Félicitations au Président Mbow pour sa clairvoyance, pour avoir pensé et dirigé toute l’équipe du parti dans la préparation des élections municipales et départementales du 23 Janvier 2022. Grâce à son leadership, nous allons être représenté à la capitale sénégalaise par Mme Soham Wardini, maire sortant », indique un communiqué parcouru par nos confrères de "Walf Quotidien".



A noter que l’Union citoyenne a toujours pris la décision de faire cavalier seul depuis sa création. Membre de la coalition Benno Bokk Yakaar depuis les élections présidentielles de 2019, le représentant du peuple à l’Assemblée nationale, Théodore Chérif Monteil proclame une union apolitique entre son parti et la mouvance présidentielle.













Pressafrik.com