Locales 2022 : Pathé Ndoye Bâ déclare sa candidature à la mairie de Médina

Dans la localité, son discours et ses idées de bâtir une ville nouvelle, dynamique et prospère sont très bien accueillies par la jeunesse qui a décidé de parrainer sa candidature et le conforter dans une position d’incontestable 3e voie face à l’actuel maire Bamba Fall et au Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), Cheikh Bâ.



Quid du parcours de Pathé Ndoye Bâ ? Il a fait ses études secondaires à Dakar où il a obtenu son baccalauréat au Lycée Maurice Delafosse, avant de poursuivre ses études supérieurs à la Faculté de Droit de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Après sa licence en Droit, Pathé Ndoye a décroché une licence en gestion en Tourisme-Hôtellerie à l’ENSUT de Dakar. Actuellement, il est cadre dans le privé.



Ce riche parcours est accolé à ses nombreuses années d’expérience dans le mouvement associatif et culturel de jeune (Président Amicale Étudiants en droit, Président Amicale Étudiants en Gestion Tourisme et Hôtellerie ; Président Asc Damels ; Président Mouvement patriotique pour l’émergence et le citoyenneté (MPEC). Bref, Pathé Ndoye Bâ incarne, selon la jeunesse, le candidat idéal pour transformer la Médina.



Selon les témoignages, ce qui le distingue des autres candidats reste son expérience en affaires et en finances, sa vision entrepreneuriale, ses contacts, son réseau bien établi dans le monde des affaires, son entregent qui a fait ses preuves ainsi que ses capacités de négociateur expérimenté. Pour finir, il compte miser sur les revenus et non sur les dépenses.











senego