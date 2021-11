Locales 2022 à Kolda : Mameboye prend du "poids"

Pour rapporter la bataille au soir du 23 janvier 2022, Mameboye Diao multiplie les alliances et autres ralliements dans la ville de Koly Dado. D’emblée, il a levé toute équivoque quant à ses relations avec le président de la République. «Je suis entré en politique parce que j’ai cru à la vision d’un homme (Macky SALL, NDLR) capable de faire émerger notre pays », a-t-il déclaré devant ses militants.



Bécaye Diop, Bamol Baldé, Ibrahima Diallo, Chérif Aidara et Salif Sow parrainent Diao





Le directeur des domaines a bénéficié d’un renfort de taille dans la course pour la mairie de Kolda.

D’abord, c’est l’adjoint au maire de Kolda, Bamol Baldé, leader du parti Action patriotique sénégalaise (APS) qui a fait une déclaration devant ses militants pour annoncer son soutien à Mameboye Diao.



«Nous avons décidé de soutenir la candidature de Mameboye Diao pour une victoire éclatante, le 23 janvier prochain de la liste qu’il va diriger», a déclaré M. Baldé devant ses militants de base au quartier Bouna Kane ce lundi 1er novembre. Un choix qu’il dit avoir fait pour «l’intérêt de Kolda et des Koldois».





Ensuite, il y a eu Ibrahima Diallo, un des pionniers de l’APR à Kolda. Mais le plus gros poisson pourrait certainement l’ancien ministre d’état, ancien maire de Kolda, Bécaye Diop. Des rumeurs persistantes l’annoncent chez Mameboye Diao, même si un de ses proches a été investi sur la liste de Bibi Baldé. Pis, l’ancien édile aurait aussi rencontré hier, Doura Baldé.





Toutes ses personnalités ont décidé d’apporter leur soutien à la candidature de Mameboye Diao pour la conquête de la mairie de Kolda.





Sans occulter les trois tendances du Parti socialiste. Notamment, le premier vice président du conseil départemental par ailleurs coordonnateur du BBY à Kolda, Alseyni Ba dit Trésor et Boubabar Baldé, Sarkozy du Parti socialiste, membre du bureau politique. Mais également Youssouf Kandé président du mouvement «YIDI Kolda», Michael Bouly Diédhiou, président du mouvement KKK, Dicory Baldé, président de Vision Verte.





Mais aussi Cherif Laïb Aïdara, président de la Force Paysanne non moins Khalife de Sare Mamady et Mamadou Salif Sow Secrétaire général du parti Ensemble pour le Sénégal qui a lui aussi rejoint la coalition de Mameboye Diao.



Last but not least, Rewmi de Idrissa Seck ainsi que d’autres mouvements. Le Directeur des Domaines devrait être investi avec le parti Convergence patriotique pour la justice et l’équité qui portera la coalition CPJE Naay Leer.

























Sud Quotidien