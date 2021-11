Locales 2022 à Vélingara : la validation de la candidature de la grande coalition « gueum sa bop » après recours.

La grande coalition « gueum sa bop » de Demba Baldé pour les départementales, a été validée après le recours déposé auprès de la cour d'appel de Ziguinchor. Pour confirmer cela, la coalition vient de sortir un communiqué pour informer ses militants et sympathisants de son rétablissement dans ses droits.

Occasion saisie par la tête de liste majoritaire, Demba Baldé, pour dire : « nous saluons cette décision de justice allant dans le cadre de la légalité de toutes nos modalités. Ainsi, j'invite tous nos militants, sympathisants, à s'inscrire sur la dynamique de terrain pour mobiliser les troupes. Et ceci nous permettra de faire un bloc autour de la « grande coalition gueum sa bop » à Vélingara.

Rappelant l'épisode, il déclare : « nous déplorons le manque de temps pour faire la rectification après la constatation par l'autorité de l'erreur. La commission n'a pas été clémente avec nous pour pouvoir corriger afin de nous faire éviter le recours. On nous reprochait d'avoir choisi des conseillers qui ne votaient pas dans leur lieu de vote. Et cela concernait un seul conseiller choisi dans notre liste. Mais, heureusement plus de peur que de mal puisque notre candidature a été approuvée pour briguer le fauteuil du conseil départemental... »