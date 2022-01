Locales - Victor Sadio Diouf : "Ouakam est l'enfant pauvre... Elle manque de tout!"

Rédigé par Dakarposte le Jeudi 13 Janvier 2022 à 16:49 Rédigé par Dakarposte le Jeudi 13 Janvier 2022 à 16:49

Le Candidat du parti socialiste à Ouakam, Victor Sadio Diouf a regroupé aujourd'hui les jeunes et femmes de Ouakam pour leur exprimer le dévouement et l'engagement qu'il a envers sa commune. Selon lui, Ouakam regorge d'infrastructures et de ressources, chose que l'actuel maire n'a pas su exploiter, par un programme bien déterminé, le candidat du Parti socialiste compte valoriser les activités féminines à Ouakam, mais aussi révolutionner le sport qui trouve de la peine à s'élever. Il lance donc un appel à la population à s'unir et mettre fin aux difficultés qui gangrènent sa commune. Il a reçu lors de ce meeting, le soutien de l’ancien maire de la Ville de Dakar, Pape Diop.