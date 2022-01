Locales à Mbao : le « PACTE 115 » scellé par Abdou Karim Sall avec sa Commune

Le candidat de la coalition BBY à la commune de Mbao, Abdou Karim Sall, a présenté son programme aux administrés. Une nouvelle ambition, vivement soutenue par la coalition Benno Bokk Yakaar et ses alliés au niveau local, a fait savoir Abdou Karim Sall. Le PACTE 115 est doté de 5 axes stratégiques, 10 domaines d’intervention et enfin 100 actions prioritaires, a aussi révélé le candidat.



« Nous voulons avec vous, construire une commune vivante qui réponde enfin aux problématiques du quotidien, qui rassemble ses habitants et qui ne laisse personne sur le bord de la route. Pour ce faire, nous comptons mobiliser les nombreux atouts de notre commune, saisir les chances et les opportunités qui se présentent à nous. Nous devons, ensemble, sortir Mbao de la profonde léthargie dans laquelle, les fonctions essentielles d’une commune semblent suspendues. Dans cette perspective, si nous voulons en tirer le meilleur, nous ne devons pas rater ce virage essentiel pour l'avenir » a-t-il indiqué.



« Le PACTE, Programme d’Actions Communal pour la Transparence et l’Emergence est le contrat que notre équipe vous propose afin de répondre à la demande sociale fortement exprimée lors de nos nombreuses rencontres, en particulier les consultations publiques que j'ai pu faire avec vous dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la sécurité, de l’assainissement, du cadre de vie, de l’employabilité des jeunes et de l’autonomisation des femmes », dira aussi le ministre de l’environnement actuel.





Enfin, assurera-t-il, le PACTE sera la passerelle vers un changement d'échelle dans l'organisation de la solidarité. À cet effet, il décline les propositions issues de réflexions collectives menées à leurs côtés, pour une commune de Mbao où il fait bon vivre, conclura-t-il.