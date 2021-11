Locales à Mont-Rolland : PS et APR se crêpent le chignon

A Mont-Rolland, dans le département de Tivaouane, les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar ne sont plus en odeur de sainteté. En effet, le candidat de l’Alliance pour la République (APR) n’a pas été choisi pour diriger la liste de la coalition.







C’est leur allié, Yves Lamine CISS du Parti Socialiste (PS) qui a été reconduit pour aller à l’assaut de la mairie. Ce qui a incité l’apériste Me Antoine MBENGUE à créer une liste dissidente sous la bannière de la coalition Defar sa Gox d’Adama FAYE.







«Nous avons, des années durant, travaillé pour le développement de cette localité, et aujourd’hui qu’on va vers des élections, nous avons très humblement souhaité déposer notre candidature en compagnie des leaders de Rewmi, du PDS et des responsables de mouvements de la Société civile. Il ne s’agit pas de choisir un candidat mais de choisir un maire et Mont-Rolland a déjà choisi son maire », déclare-t-il.







« Ce n’est pas la peine d’aller dans l’invective. Faisons une campagne civilisée et que le meilleur gagne », lui rétorque le socialiste.



Une sacrée ambiance au sein de Benno Bokk Yakaar.























WALFNet