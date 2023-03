Location/ Félix Mboup, président de l'Association libre des locataires du Sénégal: « Nous recevons au moins 10 appels par jour de locataires en détresse»

« On parle souvent des bailleurs. Mais, tout est rendu compliqué par les agissements de certains agences immobilières. Il y'en a qui se permettaient même de demander 5 mois d'avance. Alors que, la loi est très claire. C'est un mois d'avance et un mois de caution. Au total 02 mois. Il faut aujourd'hui, que l'Etat veille au grain. Sinon, il y'en aura certains qui vont passer par les mailles du filet», prévient le président de l'Association libre des locataires du Sénégal, Félix Mboup.



Le logement social, la meilleure alternative



Face au sort des locataires au Sénégal, le président Macky Sall a pris la généreuse mesure de s'engager dans le projet des 100. 000 logements pour freiner l'envol de la hausse des coûts du loyer. Selon le président de l'Association libre des locataires du Sénégal, il faut accélérer la cadence de la livraison des logements sociaux pour rendre faible le taux des demandes de location.



Fortifier et appuyer les associations consuméristes



Le deuxième volet de l'affranchissement des populations aux questions des coûts exorbitantes de la location à Dakar est l'appui et la fortification que l'Etat doit œuvrer vis à vis des associations consuméristes. D’après Félix Mboup, ces associations à l'instar de celle qu'il dirige jouent un rôle citoyen. « Il ne se passe pas une journée sans laquelle, je ne reçois pas au moins 10 appels de locataires en détresse », confie-t-il.



Ainsi, il conseille aux locataires de prendre un logement à portée de leurs bourses et de tout faire pour s'acquitter de leur loyer. Mais aussi, d'adhérer à l'Association des locataires libres du Sénégal. Et, il recommande aux agences immobilières et bailleurs à veiller au respect strict de cette loi pour régler de manière définitive les difficultés dans le secteur de la location immobilière.



M. Ndoye