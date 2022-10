Loi de finances initiales : 380 milliards pour « le contrôle et le maintien de l’ordre »

Le gouvernement du Sénégal prévoit 380 milliards de francs Cfa pour ’’le contrôle et le maintien de l’ordre’’ dans le cadre de la Loi de finances initiales 2023, a révélé L’Observateur.



Le journal du Groupe Futurs Médias révèle que « 277 milliards iront à la gendarmerie pour renforcer la surveillance à travers des patrouilles et contenir toute velléité de trouble à l’ordre public. 103 milliards de budget de sécurité publique pour la police. »



































































dakarmatin